Fiera mondiale del peperoncino, Rieti ospiterà per il prima volta il campionato europeo di mangiatori di peperoncino

RIETI - La dodicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023, inizia a prendere forma e annuncia già una eccezionale novità!

Per la prima volta, infatti, Rieti ospiterà la finale del Campionato europeo della “League of Fire” assegnando il titolo di Campione europeo di mangiatore di peperoncino!

I campioni più affermati e seguiti in Europa saranno nella Città Centro d’Italia per contendersi la “European Belt”, la Cintura europea, attualmente detenuta dall’italiano Giancarlo Gasparotto, alias Jack Pepper. Evento che sarà impreziosito dal ritorno a Rieti da un amico storico della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, Arturo Rencricca, vincitore di 5 campionati italiani e primo Campione Europeo nel 2021 che, insieme alla Campionessa mondiale Shahina Zeenat Waseem e a Paul Ouro, manager e mente della League of Fire, presenterà e coordinerà l’evento più piccante dell’estate.

«Avevamo annunciato di voler crescere ancora e questa prima notizia sull’edizione 2023 ci riempie di orgoglio e di speranza – spiega il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – La presenza di tanti personaggi provenienti da vari Paesi d’Europa, seguitissimi dai propri fan in tutto il mondo, darà alla Fiera una spinta promozionale senza pari. Continueremo a lavorare nelle prossime settimane per mettere in piedi un programma sempre più ricco e attraente».