Fiera mondiale del peperoncino, boom di espositori: oltre 100 gli stand

Giovedì 12 Agosto 2021, 12:51

RIETI – Per la X° edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti si è registrato un vero e proprio boom di richieste di partecipazione da parte di attività commerciali di tutta Italia. Un record rispetto alle edizioni precedenti con oltre 700 richieste per l’evento in programma dal 1° al 5 settembre a Rieti, nell’area dell’ex Zuccherificio.

A fronte di questa mole di richieste, il Comitato Organizzatore può annunciare già oggi, con grande soddisfazione, che saranno più di 100 quest’anno gli stand della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Tra attività legate al mondo del peperoncino e dell’agricoltura, proposte gastronomiche e iniziative artigianali, quella del decennale sarà una delle edizioni più ricche in termini di offerta standistica della Fiera di Rieti.

«Siamo rimasti piacevolmente sorpresi del boom di richieste di partecipazione che abbiamo ricevuto – spiega il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Probabilmente, ha avuto un ruolo anche la voglia di ripartenza che c’è in tante attività legate al mondo fieristico in tutta Italia. Siamo certi che la ricca offerta di quest’anno sarà apprezzata dal pubblico che arriverà a Rieti per partecipare alla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino».