La Fanfara della legione allievi carabinieri si è esibita in occasione della Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Ieri sera, a Rieti, in occasione della 12^ Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, si è esibita la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

Un gradito ritorno per la compagine diretta dal Maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro, che, già in passato, si era esibita a Rieti.

La serata ha visto la Fanfara esibirsi in due momenti diversi, a Piazza Mazzini e a Piazza Cesare Battisti, ed è stata impreziosita dalla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida.

Presenti per la circostanza, il Prefetto di Rieti, Dott. Gennaro Capo, il Sindaco Daniele Sinibaldi e le altre Autorità Provinciali civili e militari, e una nutrita rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, con le rispettive famiglie.

La Fanfara, come sempre, ha riscosso grande successo e l’apprezzamento del pubblico presente.