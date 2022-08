Fiera mondiale del peperoncino, un'occasione per conoscere le ricchezze di Rieti

RIETI - I turisti in arrivo per l’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino avranno un ampio ventaglio di opportunità per conoscere al meglio alcuni dei tesori di Rieti, la Città centro geografico d’Italia che ospita l’evento!

Grazie alla collaborazione del Comune di Rieti, della Diocesi, dell’Associazione Domenico Petrini e dell’associazione Hortus Simplicium, sarà possibile visitare l’Oratorio di San Pietro Martire, la Cappella Potenziani e l’Orto Botanico Medievale.

Oratorio di San Pietro Martire

Dal 24 al 28 agosto sarà aperto ogni giorno dalle ore 17 alle ore 20

Cappella Potenziani

Sarà possibile partecipare alle visite guidate presso la Cappella del principe Potenziani venerdì 26 alle ore 17 e alle ore 18. Solo su prenotazione presso l’ufficio del turismo VisitRieti e al numero 3668249734

Orto Botanico Medievale

Nei giorni dal 25 al 28 agosto sarà aperto dalle ore 18 alle ore 23 con visite guidate alle ore 18 e alle 21 della durata di circa 40/60 minuti con assaggio di prodotti realizzati con ingredienti dell’orto e ricette medievali (infusi freddi di erbe dell’orto, biscotti e bevande medievali). Costo 9 euro a persona con informazioni e prenotazioni presso l’ufficio del turismo VisitRieti e al 3668249734.

“Nel corso degli anni, la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino ha avuto il merito di essere capace di creare sinergie e collaborazioni con tante associazioni che concorrono a promuovere al meglio le ricchezze del territorio – dichiara il presidente del Comitato organizzatore, Livio Rositani – Siamo entusiasti, quindi, di poter offrire anche quest’anno importanti iniziative turistiche insieme ad associazioni ed enti locali che ringrazio per la disponibilità e per lo spirito di collaborazione”.