Fiera mondiale del peperoncino, ecco le variazioni al traffico durante i concerti e i parcheggi gratuiti

RIETI - L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 24 al 28 agosto, sarà anche un evento di musica e intrattenimento. In virtù del grande afflusso di visitatori previsto, con le Autorità preposte sono state concordate una serie di importanti variazioni al traffico locale.



Ogni sera, dal 24 al 28 agosto, a partire dalle ore 20.30 e fino alle ore 24 sarà chiusa al traffico Viale Morroni con deviazione della viabilità da Porta d’Arce in direzione Via Nenni e da via Nenni in direzione Ponte Cavallotti, ad eccezione dei residenti che potranno proseguire fino all’ingresso del parcheggio coperto di Piazza Oberdan.



Nelle stesse sere, e negli stessi orari, sarà trasferito il capolinea del Cotral dal Piazzale della Stazione a Porta d’Arce.



Altra importante novità sarà la possibilità di usufruire liberamente e gratuitamente dei parcheggi del Carrefour di Viale Morroni – con ingresso da Via Padule/Via A. M. Ricci – e dell’Istituto per Geometri – sempre su Via A. M. Ricci – oltre al parcheggio sotterraneo di Piazza Mazzini/Oberdan, fino ad esaurimento posti.



Le ulteriori modifiche alla viabilità cittadina sono disponibili sul sito del Comune di Rieti al seguente link:

https://www.comune.rieti.it/article/22/08/arriva-la-fiera-campionaria-mondiale-del-peperoncino-ecco-tutte-le-modifiche-alla