Fiera mondiale del peperoncino, tutto pronto per l'avvio: ecco il programma della prima giornata

RIETI - Tutto pronto per l’avvio dell’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino

L’inaugurazione dell’evento è in programma domani, mercoledì 24 agosto, alle ore 19 con appuntamento a Piazza Mazzini dove cittadini, turisti e autorità si ritroveranno per dare il via alla cerimonia che prevede il taglio del nastro ufficiale al Chiostro di Sant’Agostino con successiva visita all’esposizione campionaria di varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo.

A seguire il corteo, transitando tra gli stand della manifestazione in Piazza Oberdan e Piazza Mazzini, salirà verso Piazza Vittorio Emanuele II per poi recarsi in Piazza C. Battisti dove si avrà un altro taglio del nastro, questa volta per aprire ufficialmente la grande novità dell’edizione 2022, “Piazza Sapori Italiani” realizzata in collaborazione con Blumen SpA.

La cerimonia si concluderà presso “Spazio Italia” in Piazza C. Battisti con gli interventi del Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani, e delle autorità.

Il programma della prima giornata

Dalle ore 10:00:

APERTURA AREA BIMBI

Piazza Mazzini

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

MOSTRA MAESTRO BARITONO

MATTIA BATTISTINI

Sala Mostre di Palazzo Dosi

Mostra degli abiti di scena del Maestro

Baritono Mattia Battistini, in collaborazione

con la Fondazione Varrone e il

Comune di Contigliano. Allestimento a

cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MOTORI

VINICIO TRUINI

Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo,

Chiostro di S. Agostino

Esposizione di auto e moto d’epoca a

cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti

(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sala Mostre del Comune

“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:

SOLE LUNA HOT

Largo Alfani

Lounge bar all’aperto - per info e prenotazioni

392-8472889

Dalle ore 18:00:

INFINITY WELLNESS

Largo Alfani

Ore 18:00 – lezione di prova di Karate

aperta per bambini e adulti con la scuola

Shotokan Ryu Shofukai Rieti a cura del

Maestro Mostarda

Ore 19:00 – lezione dimostrativa di Karate

a cura degli atleti della scuola Shotokan

Ryu Shofukai Rieti

Ore 19:30 – esibizione dei bambini e ragazzi

dello Sport Estivo di INFINITY WELLNESS

Ore 19:00:

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Piazza Mazzini

“XI Fiera Mondiale Campionaria del

Peperoncino”

Ore 19:00:

APERTURA STAND FIERISTICI

Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 19:00:

APERTURA MOSTRA PEPERONCINI

Piazza Mazzini

Esposizione Mondiale di 400 varietà di

Peperoncini

Chiostro di S. Agostino

Ore 19:00:

APERTURA DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA

ITALIANA”

Via Roma n°120

Mostra di Moto d’Epoca a cura di

Fiorello Formichetti

Ore 19:00:

SPAZIO ARTE

Piazza Vittorio Emanuele II

“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta

fondi a cura del Prof. Gianni Turina per

il restauro della tela del 1600 di Vincenzo

Manenti, “San Michele Arcangelo,

Sant’Antonio e San Francesco” nella

chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo

di Greccio. Promossa da: Lions

Club Amatrice Micigliano Terminillo,

Accademia Italiana del Peperoncino

Delegazione di Rieti 2.0, Associazione

Culturale Arte Mondo con il sostegno

dei Lions club della zona a V circoscrizione

del Distretto 108 L.

Portici Palazzo Comunale

Ore 19:00:

SHOW COOKING EXPERIENCE

Piazza Vittorio Emanuele II

Executive chef Elia Grillotti

In collaborazione con MIPAAF, FEAMP,

F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio,

Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:15:

APERTURA “SAPORI ITALIANI”

Piazza C. Battisti

Ore 19:30:

CONVEGNI SPAZIO ITALIA

Piazza C. Battisti

“Sapori Italiani: l’importanza di fare rete

per la valorizzazione della filiera agroalimentare”

Intervengono:

• Sen. Francesco Battistoni

Sottosegretario di Stato per le Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

• On. Salvatore De Meo Parlamentare

Europeo Commissione Agricoltura

• Dott. Stefano Vaccari

Direttore Generale CREA

• Donatella Prampolini

Presidente FIDA ConfCommercio

. Dott. Alberto Dezza

Amministratore Delegato di Blumen

Group spa

• Prof. Marco Fornaciari Da Passano

Direttore del Centro Appenninico

del Terminillo “C. Jucci”

• Dott. Stefano Petrucci

Presidente Consorzio Sabina DOP

A SEGUIRE

PRESENTAZIONE OLIO DELLA SABINA

DOP AL PEPERONCINO SABINO

a cura del Dott. Stefano Petrucci – Presidente

del Consorzio Sabina DOP

Modera: Stefano Pozzovivo

Ore 19:30:

CORSI DI BALLO

Piazza Mazzini

Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Contemporaneo

e Hip Hop a cura di Studio

Danza Movimento In

Ore 21:00:

INAUGURAZIONE MOSTRA MAESTRO

BARITONO MATTIA BATTISTINI

Sala Mostre di Palazzo Dosi

Mostra degli abiti di scena del Maestro

Baritono Mattia Battistini, in collaborazione

con la Fondazione Varrone e il

Comune di Contigliano. Allestimento a

cura di Francesca Romana Pinzari

Ore 21.30:

Presentazione “RICORDAMI CHI SONO”

Spazio Italia – P.zza C. Battisti

Presentazione del libro alla presenza delle autrici Elisabetta Occhiodoro e Paola Corradini

Ore 22:00:

MUSICA DAL VIVO

Largo Alfani – Area Giovani

CYLVIA in concerto

Ore 22:00:

SPETTACOLI MUSICALI

Piazza Mazzini

RETTORE in concerto