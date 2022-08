Fiera mondiale del peperoncino, tornano i convegni di “Spazio Italia”

RIETI - Nell’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino – in programma a Rieti dal 24 al 28 agosto – torna lo “Spazio Italia” in Piazza C. Battisti, dedicato a convegni e approfondimenti incentrati su agricoltura, turismo, promozione del territorio e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del nostro Paese.

Di seguito il programma dei convegni 2022.

Mercoledì 24 agosto, ore 19.30 “SAPORI ITALIANI: L’IMPORTANZA DI FARE RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI”

Partecipano:

Francesco Battistoni – Sottosegretario MIPAAF

Salvatore De Meo – Parlamentare europeo, membro Commissione Agricoltura

Stefano Vaccari – Direttore Generale CREA

Donatella Prampolini – Presidente FIDA Confcommercio

Alberto Dezza – Amministratore Delegato BLUMEN Group SpA

Marco Fornaciari da Passano – Direttore Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci”

Stefano Petrucci – Presidente Consorzio Sabina DOP

MODERA: Paolo Di Lorenzo

A seguire, nella stessa location, presentazione dell’Olio della Sabina Dop al Peperoncino Sabino a cura di Stefano Petrucci, Presidente del Consorzio Sabina Dop.

Giovedì 25 agosto, ore 19 “IL TURISMO COME STRUMENTO DI RILANCIO DELLE AREE INTERNE”

Partecipano:

Massimo Garavaglia – Ministro del Turismo

Paolo Trancassini – Deputato, membro Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Valentina Corrado – Assessore Regione Lazio Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia Locale e Semplificazione amministrativa

Daniele Sinibaldi – Sindaco di Rieti

Tommaso Tanzilli – Presidente Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Alessandro Massimo Nucara – Direttore Generale Federalberghi

Michele Casadei – Presidente Federalberghi Rieti

MODERA: Marco Fuggetta

Venerdì 26 agosto, ore 19 “SVILUPPO COMMERCIALE E INDUSTRIALE: QUALE FUTURO?”

Partecipano:

Paolo Trancassini – Deputato, membro Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Claudio Di Berardino – Assessore Regione Lazio alla scuola, formazione, politiche per la ricostruzione, personale

Lorenzo Tagliavanti – Presidente Camera Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma

Giovanni Acampora – Presidente Confcommercio Lazio

Leonardo Tosti – Presidente Confcommercio LazioNord

Riccardo Savella – Vicepresidente Giovani Imprenditori Confcommercio

Andrea Ferroni – Presidente della Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI)

MODERA: Paolo Di Lorenzo

Sabato 27 agosto, ore 19 “AUTONOMIA ALIMENTARE: CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ DELL’AGRICOLTURA ITALIANA ED EUROPEA”

Partecipano:

Fabio Massimo Castaldo – Deputato del Parlamento Europeo

Luca De Carlo – Deputato, Membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

Sergio Pirozzi - Consigliere regionale, Vicepresidente Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

Patrizio Giacomo La Pietra – Senatore, membro della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare

Ettore Prandini – Presidente nazionale Coldiretti

Stefano Petrucci – Presidente Consorzio Sabina DOP

MODERA: Paolo Di Lorenzo

A seguire, nella stessa location, presentazione dell’Olio della Sabina Dop al Peperoncino Sabino a cura di Stefano Petrucci, Presidente del Consorzio Sabina Dop.

Domenica 28 agosto, ore 19 “I GRANDI EVENTI DELLA PROVINCIA DI RIETI”

Partecipano:

Fabio Refrigeri – Consigliere regionale del Lazio, presidente Commissione Bilancio, Programmazione economico-finanziaria, demanio e patrimonio

Mariano Calisse – Presidente della Provincia di Rieti

Daniele Sinibaldi – Sindaco di Rieti

Mauro Trilli – Presidente Fondazione Varrone

Livio Rositani – Presidente comitato organizzazione Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino

Alberto Milardi – Direttore tecnico Studentesca Milardi

Claudio Ponzani – Vicepresidente FISW e Presidente CNVS

Alessandro Brunelli – Priore Pia Unione Sant’Antonio

Riccardo Guerci – Confcommercio Lazio Nord/Amministratore VisitRieti

MODERA: Marco Fuggetta

A seguire, nella stessa location, presentazione “Brand farmer” a cura dell’azienda reatina Mariani Sport.

Tra le molte novità di quest’anno, arrivano le “Interviste piccanti” a cura di Stefano Pozzovivo.

Ogni sera, da giovedì 25 a domenica 28 agosto, alle ore 21 presso il Chiostro di Sant’Agostino, interviste a personaggi e artisti ospiti a Rieti!