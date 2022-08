Fiera mondiale del peperoncino, concorso d'eleganza per auto e moto storiche, 2° Trofeo Vinicio Truini

RIETI - I più importanti al mondo, vere icone dell’heritage automobilistico, sono sicuramente quelli che si svolgono a Pebble Beach (California) e a Villa d’Este (Como), location prestigiose che fanno da cornice ad auto e moto di varie epoche, comunque sempre speciali. Stiamo parlando dei Concorsi di Eleganza che da più di 70 anni attirano l’attenzione di appassionati collezionisti, che mettono orgogliosamente in mostra i loro gioielli a quattro o a due ruote in ogni parte del mondo, Italia compresa ovviamente.

Anche Rieti avrà quest’anno il suo Concorso d’Eleganza, che il Car - Club Autostoriche Rieti -, in sinergica partnership con la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, organizza tra il 24 e il 28 agosto per incentivare la riscoperta della nostra Città e il suo territorio attraverso l’uso consapevole e responsabile dei veicoli storici. Il Concorso d’Eleganza “Sport & Motori”, organizzato dal Car Rieti è dedicato ad un grande sportivo, quale è stato il compianto Vinicio Truini, cultore del motorismo storico ma soprattutto animatore indiscusso per molti decenni della pallavolo reatina.

«Il Car è onorato di organizzare nel centro storico di Rieti il 2° Concorso di Eleganza Sport & Motori Vinicio Truini – ricorda Gianfranco Brunelli, Vice Presidente del Club – concorso dedicato a un grande sportivo quale è stato Vinicio Truini; sarà l’occasione giusta per mettere in mostra i gioielli dei nostri Soci. Sarà anche un tributo alla eccezionale capacità di fare automobili di grande qualità da parte delle case automobilistiche italiane...».

Nel periodo dal 24 Agosto al 28 agosto, Rieti ospiterà dunque un centinaio di auto e moto d’epoca che si sfideranno all’interno del Centro storico per aggiudicarsi gli ambiti premi di categoria e il “Best in Show” speciale dedicato a Vinicio Truini. Il tutto nel contesto dell’undicesima Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, caratterizzata quest’anno da una serie di qualificate partnership, che hanno lo scopo di ampliare il cartellone degli eventi e di valorizzare Rieti ed il suo territorio.