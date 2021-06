La Fiera campionaria mondiale del peperoncino scalda i motori

RIETI - E’ entrata nel vivo l’organizzazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, che tornerà quest’anno nella Città Centro d’Italia dal 1 al 5 settembre.

Il Comitato Organizzatore, in considerazione della ferma volontà di riproporre l’importante evento, sta già lavorando a pieno regime, di concerto con le Istituzioni locali, nella preparazione della manifestazione che, in questo particolare contesto storico, rappresenterà anche un concreto segnale di ripresa per l’intero territorio.

Proprio per questo, tra le novità dell’edizione 2021 sarà proposto uno spazio di confronto e approfondimento dedicato ai grandi temi di politica ed economia con personaggi di primo piano a livello nazionale. Torneranno, in una veste più agile e fruibile, anche i convegni tematici dedicati al mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione.