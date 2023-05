Piazza Cavour “targata” Fiera mondiale del peperoncino, l'organizzazione dona due panchine

RIETI - Sono state inaugurate mercoledì 24 maggio in Piazza Cavour a Rieti due panchine donate dalla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti a servizio di uno dei luoghi più suggestivi e frequentati del centro storico cittadino, a ridosso dell’affascinante scorcio del Fiume Velino e del Ponte Romano.

«L’iniziativa – spiega il Presidente del Comitato organizzatore, Livio Rositani – nasce dalla volontà di contribuire, in vari modi, al decoro della Città che ospita l’evento. Un piccolo ma significativo gesto per un’area della Città che, dalla prossima edizione in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023, sarà sempre più centrale anche per la Fiera. Il ringraziamento per aver permesso anche questa iniziativa va ai Soci dell’evento Confcommercio Lazio Nord, Cat Confcommercio e Accademia del Peperoncino di Rieti 2.0».