Fiera mondiale del peperoncino, l'edizione del 2023 dal 30 agosto al 3 settembre

RIETI - Il Consiglio direttivo della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti ha deliberato le date dell’edizione 2023: l’evento si svolgerà da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre.

«Annunciamo con straordinario entusiasmo le date ufficiali della dodicesima edizione dell’evento, ormai tra i più famosi e partecipati del centro Italia – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Lo strepitoso successo dell’edizione 2022, che veniva dopo il periodo di restrizioni Covid e le difficoltà subite dal settore delle fiere e degli eventi, ci ha fatto percepire ancor più nettamente quanto la Fiera mondiale del Peperoncino possa essere attrattiva e coinvolgente per una moltitudine di stakeholder, aziende, istituzioni e associazioni di categoria, oltre che per migliaia di turisti. Tutto ciò ci spinge a lavorare con altrettanta determinazione e impegno per l’edizione 2023 che vogliamo rendere grandiosa».