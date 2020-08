Rieti, Fiera Mondiale del Peperoncino, Sinibaldi: «Comune sempre al fianco di un evento fondamentale per il territorio»

RIETI - «Nei giorni scorsi abbiamo appreso, con rammarico ma con piena comprensione della scelta degli organizzatori, del rinvio al 2021 dell’edizione del decennale della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. L’Amministrazione comunale ha sempre offerto la massima disponibilità al Comitato organizzatore e assicura fin d’ora un impegno ancora più convinto per le prossime edizioni, consapevole dell’importanza economica e promozionale per l’intero territorio reatino dell’evento legato al peperoncino. Ringraziamo gli organizzatori per gli eccezionali sforzi compiuti, anche quest’anno, e auspichiamo che, compatibilmente con le condizioni della curva epidemiologica, vengano di nuovo autorizzate condizioni tali da permettere a questi eventi, fondamentali per territorio come il nostro, di poter effettivamente svolgersi».

E’ quanto dichiara il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in merito all’annullamento dell’edizione 2020 della Fiera Campionaria mondiale del Peperoncino di Rieti.

