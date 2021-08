Fiera mondiale del peperoncino in centro storico, via libera dalla prefettura: ecco tutte le prescrizioni

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 13:57

RIETI - Si è riunito oggi in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Gennaro Capo, con la partecipazione delle Forze di Polizia, del Comune di Rieti, dei Vigili del Fuoco e della Asl, allo scopo di assumere le determinazioni atte a garantire lo svolgimento in sicurezza della Fiera del peperoncino, che si terrà dal 1° al 5 settembre.

Su indicazione della Prefettura, nei giorni scorsi si è riunito in Questura un tavolo tecnico con il compito di declinare in concreto le prescrizioni relative all'Ordine e alla sicurezza – già individuate nel corso della precedente riunione del Comitato – a cui devono attenersi gli organizzatori della manifestazione con particolare riguardo a:

- la chiara delimitazione dell'area fieristica adeguatamente presidiata dal personale messo a disposizione dagli Organizzatori;

- l’ammissione nel perimetro della fiera esclusivamente degli avventori muniti di regolare Green-Pass ovvero di certificazione di sottoposizione, con esito “negativo”, a tampone rapido;

- i controlli “a campione” da parte delle Forze dell'ordine (Polizia Municipale e Forze di polizia) sull'identità e l’autenticità del Green-Pass esibito ai varchi d’accesso;

- l’obbligo di indossare la mascherina ed il correlato divieto di assembramento in tutta l’area della manifestazione e presso i varchi di accesso e di uscita;

- il contingentamento delle presenze nell'area fieristica;

- la salvaguardia del diritto alla libera circolazione di residenti e avventori delle attività commerciali presenti nel perimetro dell'area fieristica che non partecipano alla manifestazione;

- la separazione tra vie di ingresso e di esodo che dovranno consentire l’accesso dei mezzi in presenza di eventuali situazioni di emergenza e di applicazione di misure antincendio;

- il contingentamento ed il rispetto delle prescrizioni previste dai relativi protocolli per il palco dove si svolgeranno eventi di intrattenimento a cui il pubblico potrà assistere solo nei posti a sedere preassegnati;

- il rispetto del divieto di feste da ballo in qualunque forma;

- il rispetto delle regole previste dai relativi protocolli per quanto attiene alle attività di somministrazione di cibi e bevande.

Alla luce degli impegni assunti dagli Organizzatori ad applicare le suindicate prescrizioni, delle rassicurazioni fornite dalla Questura per i profili di ordine e sicurezza pubblica, del parere favorevole espresso dalle Autorità sanitarie e dai Vigili del Fuoco per i profili relativi alla gestione di eventuali emergenze, il Comitato ha ritenuto di poter consentire lo svolgimento della Fiera del peperoncino nelle zone all'uopo individuate del centro storico del Capoluogo. È stata altresì evidenziata la necessità di una capillare campagna informativa al pubblico, anche mediante idonea cartellonistica, circa le rigorose regole che saranno applicate nell'area dedicata alla fiera e della responsabilizzazione di tutto il personale operante nell'area fieristica sul rigoroso rispetto delle suindicate prescrizioni.