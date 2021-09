Fiera mondiale del peperoncino, nella giornata di apertura 40 prestazioni specialistiche e 60 test rapidi

Giovedì 2 Settembre 2021, 13:14

RIETI - Nella giornata di apertura della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, presso l’area attrezzata della Asl di Rieti, allestista in piazza Vittorio Emanuele II, accanto ai portici del Comune - angolo via Pennina, sono state eseguite 40 prestazioni specialistiche tra esami diagnostici, visite e consulti e 60 test rapidi anti-covid19, mentre sono già 80 le prenotazioni effettuate direttamente sul posto, per accedere alle prestazioni programmate nella “cinque giorni”. Un favorevole riscontro per l’avvio dell’iniziativa di prevenzione della Asl di Rieti, che fino a domenica 5 settembre vedrà coinvolte 30 diverse specialità ed oltre 100 professionisti tra medici, tecnici ed infermieri.

A partire da domani, venerdì 3 settembre, fino a domenica 5 settembre, l’attività di prevenzione contro il Sars CoV-2 in corso presso l’area fieristica Asl Rieti, eseguita attraverso una Unità sanitaria mobile con effettuazione di test rapidi gratuiti dedicati ai giovani e giovanissimi e test rapidi a pagamento per chi non è in possesso del green pass (refertazione 20 minuti), si svolgeranno con il seguente orario: 11:30-20:30.