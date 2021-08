Fiera mondiale del peperoncino e Asl Rieti insieme per la salute

Martedì 17 Agosto 2021, 11:38

RIETI – Il Comitato Organizzatore della X edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti è lieto di annunciare una significativa partnership con la Azienda Sanitaria Locale di Rieti per l’evento in programma nell’area ex Zuccherificio di Viale Maraini dal 1° al 5 settembre.

Grazie all’accordo raggiunto, un’area della Fiera sarà dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione, con un’attenzione particolare alla vaccinazione anti-Covid19.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Livio Rositani, presidente del Comitato Organizzatore della Fiera Mondiale del Peperoncino, organizzando nell’area fieristica spazi dedicati alla promozione della salute e aperti ai cittadini – dichiara il Direttore Generale della Asl Rieti, Marinella D’Innocenzo – Abbiamo messo in campo, attraverso il nostro personale medico, tecnico e infermieristico, decine di attività e servizi con esami e consulti gratuiti. Lo abbiamo fatto perché crediamo fermamente in una sanità vicina al cittadino, capace di intercettare i bisogni della comunità locale, avvicinando e responsabilizzando la popolazione alla prevenzione, soprattutto in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo».

«Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione avviata con la Asl Rieti perché, considerando soprattutto il momento storico che stiamo vivendo, riteniamo che la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino quest’anno rappresenti concretamente un momento di rilancio e ripartenza di un intero territorio – aggiunge il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Avere uno spazio dedicato alla salute e alla prevenzione, oltre ad essere certamente un valido supporto per i cittadini che visiteranno la Fiera, testimonia il fatto che un evento come il nostro possa essere un momento di festa ma anche di attenzione collettiva rispetto alle esigenze e alle necessità della Città che ci ospita e dell’intero territorio provinciale».