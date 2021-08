Mercoledì 1 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Oggi si parte. Apre i battenti a Rieti la X Fiera campionaria mondiale del Peperoncino, con ritrovo, alle 19, presso i portici del Comune di Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II. A seguire, nel chiostro di Sant’Agostino, in piazza Mazzini, verrà effettuato il taglio del nastro, alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell’ambasciatrice del Vietnam Nguyen Thi Bich Hue e di rappresentanti dell’ambasciata del Ghana. Seguiranno, nell’area convegni del chiostro di Sant’Agostino, gli interventi di saluto del presidente del Comitato organizzatore, Livio Rositani, e delle i stituzioni locali.

Gli spettacoli dal vivo

Come da tradizione, la Fiera del Peperoncino comprenderà anche alcuni spettacoli dal vivo, in programma da stasera a domenica sul palco allestito in piazza Mazzini. Si parte stasera dalle 22.30 con la band Four Vegas, per rivivere le indimenticabili atmosfere degli anni ‘50 e ‘60, dal Rock and Roll, al Twist, al Beat. Domani sera appassionati di sigle dei cartoni animati in prima fila per l’arrivo di Cristina D’Avena, nel cuore dei bambini degli anni Ottanta - e non solo - per gli irresistibili tormentoni a cui ha dato la voce. Venerdì 3 settembre serata amarcord con l’energia di Adriano Pappalardo, artista poliedrico e longevo che fu tra l’altro uno dei più grandi amici di Lucio Battisti. Cambio generazionale l’indomani, con Mattia Briga, giovane cantautore uscito dal talent-show “Amici” di Maria De Filippi, che ha già riscosso numerosi consensi. Si chiude domenica 5 settembre, per la gioia dei più romantici, con il concerto di Michele Zarrillo (nella foto), compreso nel tour “Nell’estasi o nel fango”, dal nome del brano presentato al Festival della Canzone di Sanremo. Il cantante romano si presenterà con uno spettacolo dal vivo rinnovato, in cui non mancheranno molti pezzi del suo repertorio non eseguiti negli ultimi anni, ma capaci di mettere in risalto caratteristiche meno riconosciute. Un viaggio tra pianoforte e chitarra, con l’accompagnamento di una band di musicisti di alto livello, che trasporteranno gli spettatori in un viaggio tra vecchi e nuovi successi.