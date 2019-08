© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Fiera Mondiale del Peperoncino dà spazio alle realtà locali. Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Agrario di Rieti si presenta alla kermesse con uno stand dedicato ai prodotti derivanti dall’azienda scolastica. Una realtà in evoluzione negli anni, quella dell’Ita, che per l’edizione 2019 ha arricchito la gamma dei prodotti esposti nello stand, situato in Piazza Cesare Battisti, proponendo agli interessati articoli gastronomici e non solo, realizzati da studenti e docenti.Oltre al vino “Rosso di Classe”, ricavato dall’uva di produzione propria e apprezzato dai consumatori, l’Ita offre anche la possibilità di acquistare la pasta al peperoncino, prodotta con la biancola, varietà di farina derivante dal gano dell’azienda. Molto l’interesse riscosso inoltre dal sapone, prodotto all’interno dei laboratori scolastici, e dalle pubblicazioni di carattere tecnico –scientifiche, del prof. Settimio Adriani, che fanno il paio con gli interventi di Marta Cipriani, esperta di agricoltura e collaboratrice della rivista “Vita In Campagna”.Un’iniziativa che si avvale anche del contributo degli alunni, vero motore dell’istituto, coinvolti sia nella realizzazione dei prodotti, sia nella gestione dello stesso stand. Saranno infatti i ragazzi a presentare i diversi esperti che si avvicenderanno in Piazza Cesare Battisti per fare luce su diversi argomenti legati all’agricoltura e su particolari tipi di piante, prima tra tutte il peperoncino.