Sabato 28 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Dieci varchi d’ingresso e uscita, 100 espositori, 450 varietà di peperoncino provenienti dal mondo, dibattiti, concerti, eventi di promozione sportiva e un’imponente macchina organizzativa impegnata a dare corpo agli eventi che la Fiera campionaria mondiale del Peperoncino è pronta a dispiegare dall’1 al 5 settembre. La decima edizione potrà festeggiare il ritorno in centro storico dopo l’iniziale ipotesi di svolgerla all’ex zuccherificio, piano B poi rientrato a seguito dell’allargamento delle maglie normative. A presentare (nella foto di Meloccaro) la Fiera, il presidente di Rieti Cuore Piccante, Livio Rositani («Sono felice che siamo riusciti a riportare la Fiera in centro. Abbiamo fatto uno sforzo organizzativo con gli enti e le forze dell’ordine, alzando il livello della manifestazione»), il vicepresidente e delegato di Confcommercio, Michele Casadei («La Fiera è il sentimento di una città che vuole rinascere e da mercoledì a sabato sarà difficile trovare una camera d’albergo vuota») e il segretario e responsabile di Cat Confcommercio, Riccardo Guerci («Abbiamo voluto con forza che si facesse in centro e stiamo investendo moltissimo nei controlli»), insieme alla presenza di Comune, Provincia, Asl, Confcommercio Lazio Nord, Coldiretti e carabinieri.

Dieci varchi

Cruciale la gestione e il posizionamento dei varchi di ingresso e uscita nelle zone interessate dalla Fiera. Saranno dieci i varchi ai quali poter accedere, previo obbligo del possesso di Green pass: in ordine crescente dal primo al decimo, saranno rispettivamente posizionati a piazza Cesare Battisti, a via del Duomo e via San Rufo, piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via Potenziani, via Roma, via Terenzio Varrone, via Tancredi, via Ludovico Canali e viale Morroni. Saranno poi presenti dei percorsi “No fiera” che indicheranno le strade percorribili alle persone non interessate ad accedere alla Fiera, mentre le regole di sicurezza e le indicazioni di passaggio verranno continuamente trasmesse in filodiffussione. «È chiaro che molta parte dell’afflusso di persone si concentrerà su via Roma - spiega Rositani - dunque, soprattutto nelle ore più cruciali, saranno presenti degli addetti che indirizzeranno le persone su percorsi alternativi. È stato abbastanza complicato pensarla e strutturarla, ma pensiamo di aver fatto un buon lavoro». Tra i dibattiti politici in calendario, Rositani ha annunciato che, al posto del dimissionario sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, saranno presenti la deputata leghista Sara De Angelis e il consigliere della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, sempre in quota Lega. «La politica con il Peperoncino non c’entra nulla - conclude Rositani. - Vogliamo chiedere ai partiti come intenderanno utilizzare sul territorio i soldi del Pnrr ed è stato chiesto loro di invitare chi fosse idoneo a parlare del tema».