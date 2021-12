InCagli, l'evento di lancio ufficiale della Rete dei Comuni del Formaggio del Lazio dei quali fa parte anche Poggio Mirteto

RIETI - E’ il giorno di 𝗜𝗻𝗖𝗮𝗴𝗹𝗶 l'evento di lancio ufficiale della Rete dei Comuni del Formaggio del Lazio dei quali fa parte anche Poggio Mirteto. Oggi 21 dicembre sarà una giornata da ricordare e molto densa, una giornata nella quale produttori, sindaci, esperti del settore, studenti e docenti si ritrovano per promuovere e sostenere l'eccellenza lattiero casearia della Regione Lazio.

La giornata a Roma e il programma

Produttori e sindaci si ritroveranno a Roma per promuovere e sostenere il settore dell'eccellenza lattiero-casearia della Regione Lazio, attraverso degustazioni guidate, vendita di prodotti, percorsi sensoriali, incontri scientifici sul legame fra territorio e qualità dei formaggi e forum sul ruolo delle amministrazioni comunali e degli Enti sovracomunali per la sostenibilità ambientale legata alla produzione di derivati del latte. 𝗜𝗻-𝗖𝗮𝗴𝗹𝗶 è reso possibile grazie al contributo di Arsial e in accordo con Ali Lazio, Onaf e Anfosc.

L’evento, che si svolgerà in presenza a Roma presso l’Istituto Agrario Emilio Sereni, in via Prenestina, 1395, potrà essere seguito anche online.

La giornata si compone di diverse sessioni di formazione (che spaziano dall'analisi sensoriale del formaggio, alla produzione laziale di qualità, allo show cooking) rivolte agli studenti e gli amministratori (in presenza) e a tutti i 𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 e appassionati comodamente online.

Oltre agli eventi/lezioni/sessioni di 𝗜𝗻𝗖𝗮𝗴𝗹𝗶 che verranno trasmessi online ci sarà il delizioso 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶, aperto tutto il giorno nel piazzale della scuola.

Partecipare è semplice, basta iscriversi su: https://bit.ly/Incagli e collegarsi cliccando sui link delle dirette:

10:15 – 12:15 Incagli di gusto alfa beta a cura di Anfosc prof Roberto Rubino https://meet.google.com/opr-jemg-oca

10:30 – 12:30 incagli di forma a cura di Onaf dott. William Loria - diretta https://meet.google.com/aom-ezix-icb

14:30 – 16:30 incagli di Comuni- diretta https://meet.google.com/epb-cptt-qhe