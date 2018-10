.



Questi i membri dell’associazione: Mauro Perni, Antonio Volpi, Gianni Toschi, Fabrizio Gilestri, Alessandro Pezza, Giacinto Giannini, Luca Giannini, Raffaella Castrechini, Romolo Masci, Francesco Giannini, Giampiero Calagreti, Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Fabio Capuano, Massimo Boldrini.

RIETI - Ci sarà anche l'associazione “Cavalieri del cavallo tolfetano di Cottanello” all’edizione numero 120 della celebre fiera del cavallo di Verona iniziata oggi e che si concluderà domenica 28 ottobre. I sabini prenderanno parte con una suggestiva esibizione equestre in cui verrà rievocata la tradizione dei butteri che allevano il cavallo tolfetano, razza di grande pregio.Una performance a cavallo che sta riscuotendo consensi e successo e ormai le richieste di partecipazione a rassegne, manifestazioni, equiraduni e fiere arrivano da ogni parte d’Italia. Un’iniziativa nata dalla passione di un gruppo di amici che diciotto anni fa ha fondato questa associazione dedicata all'allevamento, alla valorizzazione e alla salvaguardia del cavallo tolfetano, razza in via di estinzione. Galoppate ammalianti, armoniose cavalcate e una tradizione che si rinnova sotto il segno dello spettacolo per una rievocazione in cui il filo conduttore è la guida di un branco selvaggio. La sella è quella dei butteri laziali, detta “bardella”. Tra le partecipazioni più prestigiose quella allo stadio dei Marmi, ospiti del “Longines global champions tour di Roma”