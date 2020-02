RIETI - Sulla D18 Diramazione Roma nord, per programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di venerdì 21 alle 5 di sabato 22 febbraio, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Fiano Romano che dalla rotatoria Via Variante Tiberina immette sulla Diramazione Roma nord, verso Roma e in direzione della A1 Milano-Napoli.



In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Rieti-Passo Corese e percorrere la SS4 Dir. verso Roma, con rientro in autostrada. © RIPRODUZIONE RISERVATA