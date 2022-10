Successo per il secondo appuntamento de “I Sabato del Villaggio”

RIETI - La grande partecipazione al secondo appuntamento de “I Sabato del Villaggio” conferma il successo dell’iniziativa. La sala consiliare del Comune di Fiamignano ha ospitato decine di interessati all’incontro dedicato all’ambiente e alla sostenibilità e condotto da Matteo Valentini, ricercatore per l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.





Le rinnovabili al centro dell’intervento, nel pomeriggio di ieri (sabato 22 ottobre), del dott. Valentini che non si è risparmiato circa la situazione dell’Italia in questo senso, spendendo parole anche sulle biomasse. “L’Italia è all’avanguardia per quanto riguarda le conoscenze e le tecnologie – spiega – La lentezza nella loro affermazione è dovuta alle strategie complessive messe in atto”. Le biomasse hanno invece occupato uno spazio particolare all’interno della conferenza: esse si basano infatti sulla combustione e quindi sull’inevitabile produzione di CO2, aspetto che non le renderebbe esattamente sostenibili e rinnovabili, sempre a detta del relatore.Un argomento che verrà ulteriormente approfondito in un’altra conferenza, prevista per il 17 dicembre; nel mentre la Pro Loco e il Comune di Fiamignano danno appuntamento al prossimo 26 novembre con un nuovo incontro dedicato all’olio d’oliva.