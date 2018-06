di Lorenzo Quirini

RIETI - L’Asd Fiamignano Calcio è arrivata al venticinquesimo anno di attività. Una squadra che porta con sé tutto l’affetto di un’intera comunità e che oggi celebra questo traguardo con una festa presso il campo sportivo del Paese. A partire da questo pomeriggio e per tutta la giornata, si terrà una cerimonia ricca di iniziative, che riunirà tutti coloro che hanno portato un contributo nella storia della squadra, dagli anni 70-80 fino alla rifondazione della società nel 1993. Non mancheranno le competizioni sportive, con un triangolare giocato dalle 3 formazioni, quella di oggi, la Fiamignano “All stars” e la Fiamignano “Storica”. Questi 25 anni di attività verranno ripercorsi anche attraverso una piccola esposizione di maglie e fotografie significative per il percorso della società. Per i più affezionati sarà possibile acquistare gadgets, sciarpe e accessori presso il “Fiamignano Store”, che resterà aperto per tutta la giornata all’ingresso della struttura.



“Per noi è motivo di grande orgoglio essere arrivati al 25esimo anno di attività – dichiarano i dirigenti – Il Fiamignano Calcio è lo spirito di una piccola comunità che attraverso lo sport si riunisce e festeggia ogni domenica le proprie radici” concludono, indirizzando i ringraziamenti a tutti i giocatori e i tifosi.



Dalle 19.30 sarà possibile cenare con i prodotti locali proposti dagli stand gastronomici, a seguire il live del trio “La Caduta” e interessanti interventi per presentare la nuova stagione sportiva del Fiamignano Calcio.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA