Fiamignano si fa bello per il 2022: i volontari puliscono il centro storico per la Fiaccolata di fine anno

RIETI - Il 2021 si è chiuso nel rispetto della tradizione a Fiamignano. Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con la fiaccolata alla chiesa alpina, iniziativa dal grande fascino e densa di significato per tutti gli abitanti del posto, che lo scorso venerdì si sono ritrovati in paese per camminare insieme fino alla chiesetta alpina in località Sant’Angelo in Cacumine Montis (1350 m s.l.m.). 6 km di cammino per tutti i partecipanti alla fiaccolata, che si è svolta solo dopo la pulizia del centro storico del paese, portata avanti nei giorni precedenti dalla pro loco e da diversi volontari.



Ideata esclusivamente dalla pro loco alla fine del secolo scorso, oggi la Fiaccolata coinvolge anche partecipanti dalle frazioni limitrofe e vede il patrocinio del Comune di Fiamignano e il contributo del C.A.I. di Rascino, i cui membri guidano la camminata. Un’iniziativa che si evolve ma che mantiene intatto lo spirito di convivialità nonostante le norme anti-covid: il detto originale è “bussa co’ lli pei”, una simpatica esortazione a portare vivande da consumare nei pressi della chiesetta alpina, come da tradizione.

Una soddisfazione in particolare per il presidente della Pro Loco Bruno Creazzo, per Bruno Ranieri del Cai di Rascino e per tutti gli organizzatori, gelosi custodi della tradizione e dell’intero paese, ripulito ed addobbato in occasione delle feste anche dal presepe murale del grafico Vittorio Picconi.