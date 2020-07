Rieti, Fiamignano Equicola scioglie le riserve e sarà al via per una Prima storica: «Orgoglio e soddisfazione»

RIETI - Il Fiamignano Equicola è pronto al salto di categoria. La formazione del Cicolano, dopo l’ufficialità della conquista del titolo di Seconda categoria, conferma la volontà di partecipare al campionato di Prima categoria. Una promozione che ha un sapore dolcissimo, per due validi motivi: sarà la prima vera apparizione in Prima nella storia della squadra e, inoltre, è la seconda promozione in due anni.



La società, grazie ad una nota ufficiale, ha espresso tutta la sua felicità nel rendere pubblica la notizia dell’imminente iscrizione in Prima: «Con orgoglio e soddisfazione - si legge nel comunicato - la società Asd Fiamignano Equicola comunica ufficialmente che il prossimo anno parteciperà al campionato di Prima categoria. […] Sappiamo che il prossimo anno saremo chiamati a rappresentare non solo il nostro comune, ma un intero territorio come quello del Cicolano, come già fatto in passato da altre grandi società, e siamo pronti a raccogliere questo onere con tutte le nostre forze a disposizione. Stiamo lavorando per assemblare al meglio lo staff dirigenziale e tecnico in vista del futuro che ci attende, abbiamo le idee chiare e la consapevolezza di poter contare sull'appoggio dell'amministrazione comunale, pronta ad adeguare le strutture per questa nuova entusiasmante esperienza. Andremo a confrontarci con importanti realtà del panorama calcistico regionale e abbiamo intenzione di fare del nostro meglio per poter godere di questo livello, raggiunto con molti sacrifici, il più a lungo possibile».



Insomma, tanti sono ancora i nodi da sciogliere in casa Fiamignano, con la dirigenza che sta lavorando sodo per poter creare una squadra competitiva e che sicuramente non vorrà sfigurare. Una sola, quindi, la certezza: il Fiamignano, dopo aver stupito in Seconda categoria, è pronta al grande salto in Prima, magari per ripetersi nuovamente e lasciare tutti a bocca aperta.

Ultimo aggiornamento: 10:52

