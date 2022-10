RIETI - I più appassionati l’hanno già letta tramite uno schermo, sulla piattaforma Tacotoon, ed ora “Fiaba di Cenere” di Simone Pace sta per sbarcare anche in libreria. Ultimi preparativi per la versione cartacea della storia, che uscirà a fine mese per Edizioni BD, dopo il successo ottenuto online. Lo stile è quello inconfondibile del fumettista reatino, che rimane fedele al genere fantasy già esplorato anche in lavori precedenti come “Love Need Space”, disponibile sempre sulla stessa piattaforma web e sulla pagina instagram di Pace.



“Fiaba di Cenere” è il racconto di due bambini, in fuga da un esercito di fuoco che distrugge tutto quello che incontra sulla sua strada. I protagonisti cercano un posto sicuro anche sulla scorta delle enigmatiche indicazioni che la madre lascia loro prima di morire: queste le premesse per una storia avventurosa, a tratti toccante, durante la quale i bambini incontreranno altri personaggi che hanno già affrontato, o affronteranno, il terribile esercito di fuoco.





Una trama che porta alla mente lo scenario purtroppo attuale della guerra, ma è solo una coincidenza: «Molti lettori mi hanno segnalato la pertinenza di Fiaba di Cenere con il conflitto in corso – racconta Pace – Si tratta solo di un’inquietante coincidenza, anche perché la storia è nata prima della guerra ed è solo frutto della mia fantasia».Cresce l’attesa per uno dei progetti attualmente portati avanti da Pace, impegnato anche nella realizzazione di grafiche che rivisitano alcuni scorci della città di Roma in versione cyberpunk per il progetto “CybeRoma” di Tic Edizioni.