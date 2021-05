Arriva a Rieti “In Viaggio-Strane storie in festival tra sogni di libri e arti on the road”

RIETI - La storica Libreria del Viaggiatore, nata nel 1991 a via del Pellegrino nel cuore di Roma e chiusa nel 2019, torna in vita come una fenice attraverso un festival “in viaggio” per le province della Regione Lazio. Cinque date in cui l’ideatore Luigi Politano, di Round Robin Editrice, in collaborazione con l’Associazione Libreria in Viaggio, ha deciso di portare a spasso la cultura tra libri, musica e reading.

Domenica 30 maggio alle 18.30, ingresso libero, sarà la volta di Rieti nella cornice en plein air de Le Tre Porte in via della Verdura 21/25.

La sfida del festival è quella di tornare a far respirare arte in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid. Ecco perché grande attenzione è stata posta sulla qualità della location che è ricaduta su questo snodo di cultura reatina.

Gli ospiti, invitati dal direttore artistico Bussoletti, saranno i seguenti:

Massimiliano Bruno

Federico Ruffo

Sara Lucaroni

Giorgio Moretti

** Massimiliano Bruno **

Attore, sceneggiatore e regista, l’artista romano è tra le penne più divertenti del cinema italiano. Oltre ad aver firmato sceneggiature di successo come “Notte prima degli esami”, “Femmine contro maschi” e “Buongiorno papà”, ha recitato per la tv (“L’Ispettore Coliandro”, Boris”, “I Cesaroni”) e per il teatro (“Bugie”, “Ancora un attimo”, “Sogno di una notte di mezza estate”). Ha esordito come regista col film vincitore del Nastro d’Argento “Nessuno mi può giudicare” e da allora ha inanellato un successo dopo l’altro anche con la recente trilogia di “Non Ci Resta Che il Crimine” di cui ha da poco finito di girare l’ultimo episodio. Dirige il Laboratorio di Arti Sceniche a Roma.

** Federico Ruffo **

Il volto di Rai 3, per cui attualmente conduce “Mi manda Raitre” insieme a Lidia Galeazzo, è un giornalista e scrittore di Roma tra i più talentuosi della nuova generazione. Si è aggiudicato il Premio Ilaria Alpi per la miglior inchiesta televisiva italiana per “Ladri di calcio” e ha a lungo collaborato con Presa Diretta. Storico presentatore di “Al posto giusto” ha pubblicato il libro “Gli orologi del Diavolo” divenuto una fiction Rai di successo con Beppe Fiorello.

** Sara Lucaroni **

La giornalista toscana inizia come inviata e conduttrice al Tg2000 di TV2000 e si mette in luce per diverse inchieste tra Malta, Turchia ed Iraq. Passa a Ra1, per SpecialeTg1, dove si specializza in adolescenti e fenomeni giovanili. Su La7 collabora con Tommaso Labate e David Parenzo per “Fuorionda”. Attualmente si è specializzata in social media intelligence e ha pubblicato il libro “Il buio sotto la divisa”, in cui racconta il lato umano delle Forze dell’Ordine.

** Giorgio Moretti **

Il giovane cantautore romano ha da poco pubblicato il suo album d’esordio “Quasi mai” nato dalla sua esperienza a Torino in cui suonava tutto il giorno con i suoi coinquilini. Dopo i singoli “Serio?” e “Radical love”, l’artista sta organizzando il primo tour nazionale.

Le Tre Porte

Domenica 30 maggio

Ore 18.30 – Via della Verdura 21/25

Rieti

INGRESSO LIBERO

Info: 0746272416

