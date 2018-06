di Alessandra Lancia

RIETI - Un Festival della Montagna a...sua insaputa. Così appariva oggi pomeriggio Pian de Valli: dell’animazione e musica finale promessa per le ore 16 dal manifesto del Festival nessuna traccia.



In compenso ieri sera, segnalano da Terminillo, c’è stato uno spettacolo (non indicato nello stesso manifesto) a cui avrebbero assistito un paio di spettatori.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:56



