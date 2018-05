di Giacomo Cavoli

RIETI - E' stato presentato questa mattina, nell'aula consiliare del comune di Rieti, il “Festival della Montagna”, il calendario degli eventi in programma a partire dal 12 maggio al 17 giugno e che coinvolgerà Rieti, Terminillo, Cittaducale, Cantalice e Micigliano. Inserita nello schema di Accordo di programma Mibact-Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici - con la continuità biennale garantita anche per il prossimo anno esclusivamente per le zone del cratere sismico - il Festival prevederà concerti, spettacoli teatrali, animazioni e performance di danza che coinvolgeranno Rieti, Terminillo, Cittaducale, Cantalice e Micigliano, a fronte di un protocollo di intesa tra i quattro Comuni del comprensorio montano che hanno deciso di indirizzare le azioni e le risorse stanziate sulla promozione della montagna reatina.



A presentare il programma del Festival, gli assessori del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi e Gianfranco Formichetti, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, il sindaco di Cantalice Silvia Boccini e il sindaco di Micigliano, Emiliano Salvati.

Giovedì 10 Maggio 2018



