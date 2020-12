In Sabina è partito il Festival dei Lupi Mannari

RIETI - E’ partito il Festival dei Lupi Mannari in Sabina, un Laboratorio di teatro e danza a cura del Teatro delle Condizioni Avverse. Si tratta della VI edizione del Festival che è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Montopoli di Sabina. E’ un laboratorio gratuito di teatro e danza che, in attesa si possa fare in presenza, ha attivato un corso on line condotto da Lidia Di Girolamo (attrice e danzatrice). I responsabili organizzativi hanno anche annunciato che, non appena possibile si svolgeranno anche delle lezioni in presenza con la collaborazione di Laura Desideri (vocalist) e Federica De Francesco (danzatrice).

Le date e gli orari

Il laboratorio (a numero chiuso) si concluderà con una dimostrazione del lavoro svolto.

I prossimi giorni del laboratorio sono: domani 16 dicembre poi il 23 dicembre e il 30 dicembre con orario 19.30-21.00

Per ricevere il link di partecipazione è necessario scrivere a lidia@condizioniavverse.org

