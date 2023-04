Festival del fumetto, il reatino Simone Pace vince il premio “Giovani Talenti” per il 2023

RIETI - Solida struttura narrativa, riferimenti al mondo cavalleresco e atmosfere dark fantasy. Questi i motivi per cui “Fiaba di Cenere”, la graphic novel del fumettista reatino Simone Pace pubblicata per Edizioni BD nel 2022, ha sbancato al festival del fumetto, dell'animazione e dei videogames più importante di Roma aggiudicandosi il premio “Giovani Talenti” per il 2023. Un riconoscimento importante in una cornice prestigiosa come il Romics, nella Capitale dal 31 marzo al 2 aprile, con una media di circa 400mila visitatori all'anno.

È in questo contesto che il fumettista reatino si è distinto con la sua "Fiaba di Cenere", che racconta la storia di Marfisa e Marlo, due ofrani in fuga da un esercito di soldati di fuoco che distrugge tutto ciò che incontra sulla sua strada. Un viaggio lungo ed estenuante, quello dei due piccoli eroi, che Pace ha pubblicato appena in tempo per il premio: «Si può partecipare alla categoria Nuovi Talenti solo con opere pubblicate entro i 30 anni d’età – racconta – il mio libro è uscito a una ventina di giorni dal mio 30esimo compleanno».

Una trama ben costruita, narrata con il tratto inconfondibile dell’autore, che si dice ottimista per quanto riguarda il fumetto in Italia: «È un genere in cui risulta importante il rapporto tra parola e immagine e anche in questo ha un suo punto di forza, che lo rende particolarmente adatto ai social e ai nuovi mezzi di comunicazione – spiega – c’è poi stato un incremento dell’interesse verso il fumetto e l’immaginario fantasy anche dovuto alla pandemia, quando un po’ tutti abbiamo passato ore davanti alla televisione: per questi motivi il fumetto sta prendendo sempre più piede anche in Italia». Un settore che potenzialmente raggiunge un buon bacino di appassionati e in cui Pace intende lasciare il segno, anzi il tratto, con ulteriori novità in arrivo nei prossimi mesi.