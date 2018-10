RIETI - Piazza piena (quasi) come per Sant’Antonio per l’apertura del Festival Francescano che fino a domenica animerà piazze, chiese e chiostri del centro storico di Rieti.



Ultimo aggiornamento: 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segno é il crocefisso di San Damiano che “parlò” a Francesco prima della sua conversione, il tema é la “famiglia oggi”, lo stile é quello popolare e coinvolgente dei francescani. In 300 hanno marciato dal Borgo a Fonte Colombo e ritorno cercando “una regola per la vita”, quella per i suoi frati che San Francesco scrisse proprio a Fonte Colombo. ”La regola di San Francesco é un modo per riscoprire il senso della nostra vita. E a tutti voi, così numerosi, dico: scoprite Francesco e riscoprite questa nostra terra che parla di lui”, ha detto il vescovo Pompili alla folla che riempiva piazza San Francesco. Intenso il programma di sabato e domenica, tra concerti, conferenze, momenti di preghiera, spazi gioco per bambini. Sabato alle 15 poi il programma del Festival si intreccia con quello della Chiesa di Rieti che propone la lettura del Vangelo di Luca in piazza Battisti, con l’animazione teatrale del Gruppo Jobel. In serata ancora concerti e animazione e alle 19,30 liturgia della Parola in Cattedrale presieduta dal vescovo. Dalle 22 la scena si sposta sul lungo Velino, il regno della movida Reatina, per la lettura della Bibbia intorno al falò acceso.