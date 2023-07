Festival di Filosofia, il programma continua a ritmi serrati: dopo Guzzi, ecco Meluzzi e Fusaro

RIETI - Continua a gonfie vele il Festival Di Filosofia a Piazza San Rufo. Si avvicendano gli ospiti in dialogo con il direttore artistico Emanuele D’Agapiti, che con loro indaga le frontiere del transumanesimo, sottolineando i rischi e i cambiamenti dell’epoca moderna e dell’alta tecnologia. Ieri l’intervento di Marco Guzzi, noto filosofo, poeta e conduttore radiofonico che ha dato il suo contributo sulla tematica: una visione dei fatti inedita, quella dell’ospite, che ha suscitato l’interesse della platea e l’intervento di alcuni partecipanti. «Guzzi ha parlato con un linguaggio semplice e ricco di speranza riguardo la possibilità di andare verso un transumanesimo positivo, conservando l’autenticità della natura umana – commenta D’Agapiti – è stato strepitoso, bellissimo vedere anche l’interesse degli spettatori più giovani in platea».



Appuntamento di spessore anche per oggi: alle ore 18.30, sempre a Piazza San Rufo, saranno Diego Fusaro e Alessandro Meluzzi a confrontarsi sul tema “Dentro la sapienza umana per difenderci dal transumanesimo”, moderati da D’Agapiti.

Un momento di riflessione importante, con due nomi di rilevanza nazionale e molto apprezzati nel settore per le loro analisi originali ed autorevoli su temi filosofici: un parere che sarà interessante ascoltare anche oggi pomeriggio, in merito al difficile ruolo della sapienza umana nel mondo moderno con tutte le sfide e i rischi delle nuove tecnologie.