Festival di Filosofia a Piazza San Rufo, un doppio appuntamento ricco di spunti di riflessione

RIETI - Doppio turno di eventi, ieri, per il festival di Filosofia che continua il suo calendario di iniziative nell’ambito del “Luglio Suona Bene a Rieti". Ancora un pomeriggio di riflessione con il professor Massimo Casciani e la professoressa Ileana Tozzi che ieri, a Piazza San Rufo, hanno dialogato con il direttore artistico Emanuele D’Agapiti, intorno a figure importanti dal punto di vista storico e filosofico. Da Aristotele a Buddha, passando anche per la figura di Gesù Cristo: punti cardinali di una riflessione sul bene e sul male, soffermandosi anche sulla bramosia e la frenesia legate al transumanesimo e all’epoca attuale, che ha acceso l’interesse dei presenti in piazza.



Tanti spunti di riflessione anche in serata, con lo spettacolo “Vedute sul mondo reale. Canzoni, poesie, musiche del mondo” presentato da D’Agapiti e Matteo Colasanti. Un alternarsi di brani musicali e poetici interpretati dai due reatini, che si sono anche appoggiati al pubblico lasciando il microfono a chiunque volesse contribuire con un pensiero proprio o citando altri intellettuali e filosofi. «Siamo soddisfatti, è stata una giornata emozionate e intensa – commenta D’Agapiti – Lo scambio con gli spettatori è stato molto prezioso».



Annullato per motivi di salute dell’ospite l’appuntamento con Mauro Scardovelli, inizialmente previsto per lunedì, il Festival di Filosofia torna mercoledì 19 luglio: alle 19 Emanuele D’Agapiti dialogherà con il teologo Tiziano Tosolini, sempre a Piazza San Rufo.