Parte col piede giusto il Festival di Filosofia a Piazza San Rufo

RIETI - Iniziata la prima edizione del Festival di Filosofia a Piazza San Rufo, nell'ambito del Luglio Suona Bene a Rieti. Una scommessa, quella del direttore artistico Emanuele D'Agapiti, che sembra essere partita col piede giusto vista la buona risposta del pubblico presente ieri pomeriggio. La modernità sempre più invadente e una nuova idea di essere umano: questo il tema dell’intera iniziativa, introdotto ieri dal prof. Massimo Casciani e dalla prof.ssa Ileana Tozzi, che si sono concentrati su Platone e S. Agostino come punti di partenza per una lunga riflessione storica e filosofica.



Due personaggi fondamentali per la storia della filosofia, che sono serviti anche a «rispolverare le radici della cultura occidentale» in vista del lungo e piacevole programma del Festival, con tanti eventi, dibattiti e workshop. Il tutto, tentando di rispondere ad una domanda: “siamo nel transumanesimo o siamo in attesa di una nuova umanità?”.



Così si inaugura un calendario della kermesse che andrà avanti fino al 23 luglio: prossimo appuntamento domani alle 18.30 con un nuovo approfondimento di Massimo Casciani ed Ileana Tozzi; alle 21.30 sarà invece la volta “Vedute sul mondo reale. Canzoni, poesie, musiche dal mondo”, spettacolo del direttore artistico Emanuele D’Agapiti con Matteo Colasanti.