Festival di Filosofia, tutto pronto per il via: eventi culturali fino al 23 luglio

RIETI - Conto alla rovescia per il Festival della Filosofia, compreso nella rassegna “Luglio suona bene”, a Piazza S. Rufo. Un evento nato sotto la direzione artistica di Emanuele D’Agapiti, che prenderà il via giovedì 13 con un programma di eventi, consultabile sulla pagina Facebook del Festival, ricco di iniziative, dibattiti e workshop fino al 23 luglio.



“Restare umani o cedere al caos dell’uomo-macchina?” questa la domanda al centro della kermesse, scelta dallo stesso D’Agapiti dopo alcune riflessioni personali. «Alla luce dell’arrivo del transumanesimo e delle derive della tecnologia che hanno portato all’allungamento della vita, si comincia a pensare anche all’immortalità del corpo? E si tratterebbe di vita o di sopravvivenza? È possibile tornare a porsi un limite ragionevole? – si chiede il direttore artistico – Interrogheremo i nostri ospiti su queste questioni». Teologi, studiosi e filosofi faranno un quadro completo sulla situazione, tra intelligenza artificiale, etica e politica.



Tanti dibattiti a cui prenderanno parte, oltre a professori e appassionati reatini, anche studiosi di livello nazionale come Tiziano Tosolini, Diego Fusaro e Alessandro Meluzzi.

Spazio poi a giornate di musica e spettacoli culturali nel fitto calendario del festival, nato in continuità con altre iniziative. «Veniamo da un anno e mezzo di eventi con buoni numeri di pubblico e abbiamo visto una certa voglia di avvicinarsi a temi di rilievo – conclude D’Agapiti – Portiamo la cultura come momento di riflessione importante».