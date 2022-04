Festival della Comunicazione, si parte il 2 maggio: “Social sì, social no: istruzioni per l’uso”, ospite Marco Carrara

RIETI - Parte dai più piccoli il Festival della Comunicazione che la Diocesi di Rieti promuove con le Paoline e i Paolini. L’iniziativa, in programma dal 21 al 29 maggio 2022, è infatti anticipata nella prima settimana del mese da un Pre-Festival dedicato ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie con l’obiettivo di condividere con tutti gli spazi di riflessione aperti dal tema proposto quest’anno da papa Francesco: “Ascoltare con l’orecchio del cuore”.

Il primo evento si svolgerà il 2 maggio alle 17 presso l’Auditorium Santa Scolastica sul tema “Social sì, social no: istruzioni per l’uso”. Sarà un convegno sull’uso responsabile dei media digitali, rivolto a genitori e studenti delle scuole medie, affidato a Marco Carrara, conduttore e autore televisivo Rai, tra gli altri, dei programmi Agorà e Timeline Focus, per i quali ha ricevuto diversi riconoscimenti. Da quest’anno il giornalista è membro di Next Generation, il programma Unicef con obiettivo la raccolta fondi utile a garantire un futuro migliore ai bambini nel mondo.

L’incontro sarà introdotto dal sacerdote paolino don Giuseppe Lacerenza.

Il programma completo del Festival è scaricabile dal sito della diocesi di Rieti a questo indirizzo: https://tinyurl.com/2p96payz