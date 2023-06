A Gavignano la prima edizione del Festival Country

RIETI - Questo weekend si svolgerà a Gavignano Sabino la prima edizione del festival Country. Sabato 17 e domenica 18 giugno l’evento si svolgerà al Parco Valle Mentuccia. Stand gastronomici, intrattenimento e tanto divertimento in questa due giorni: si comincia domani sera dalle 20 con l’apertura degli stand; alle 22 prevista un’esibizione equestre e spettacolo del fuoco. La serata sarà accompagnata dalla musica del gruppo “Ronnie and Midnight Ramblers”. Domenica gli eventi cominciano dalla mattina: alle 11 ci sarà infatti la possibilità per grandi e piccini di fare una passeggiata in cavallo, prima dell’apertura degli stand (12.30) per poi concludere la giornata con un altro spettacolo equestre in programma alle 16.30 al campo sportivo di Gavignano. Domenica sarà presente poi anche Stefano Cristini, coordinatore nazionale Ars del lancio coltelli e asce e sarà a disposizione per dimostrazioni e brevi lezioni.