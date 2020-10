RIETI - Ai nastri di partenza l’edizione 2020 del Festival di Rieti “Con Francesco nella Valle”, iniziativa nata per diffondere il messaggio universale di Francesco d’Assisi in chiave moderna. In un momento in cui siamo chiamati a modificare il modo di vivere a causa del Covid-19, l’evento per quest’anno sarà vissuto nella giornata di sabato 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, in diretta YouTube, Facebook e Radio.

Sarà dunque un festival dall’aspetto diverso nella modalità, ma sempre prezioso nella spiritualità, nei contenuti e negli scopi. L’Organizzazione “Con Francesco nella Valle” ha sentito però la necessità di organizzare la presentazione ed apertura del Festival in presenza. Per esprimere al meglio il titolo di quest’anno “...Tu sei la pace…” e il tema trattato: il perdono e misericordia, si invita a partecipare, oltre che alla diretta, ad un evento in presenza, venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l’ex Chiesa di San Giorgio. Sarà proiettato il docufilm "Buongiorno buona gente" di Giovanni Bruno realizzato grazie alla compagnia “La bisaccia”. Tutte le regole che la situazione attuale impone di seguire verranno attuate scrupolosamente e per questo è richiesta la prenotazione, essendo i posti sono limitati.

Di seguito i contatti per info e prenotazioni: segreteria@confrancesconellavalle.it - 3887842226.

Programma di sabato 10 ottobre

10 Inno e Presentazione

10.10 Intervento di Fr. Massimo Fusarelli OFM

10.20 Omaggio a Mons. Lorenzo Chiarinelli

10.35 Video ufficiale della seconda edizione di “Con Francesco nella Valle”

10.55 Video spettacolo del liceo classico M. T. Varrone

11.15 Intervento del testimonial Sammy Basso

11.35 Il cammino di Francesco

12.00 Santa Messa dal Santuario di Poggio Bustone presieduta dal Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili

13.05 Video musicale di Fr. Giuseppe Di Fatta OFM

13.15 Intervista allʼartista Piero Casentini

13.30 Omaggio a Mons. Lorenzo Chiarinelli

13.40 Catechesi di Don Fabio Rosini

13.55 Intervento inedito dellaDott.ssa Barbara Costantini

14.15 Omaggio a Carlo Acutis

15.25 Daniele Durante - esibizione di musica cristiana

16.00 Testimonianza su Maria Chiara Mangiacavallo

16.30 Intervento del testimonial Sammy Basso

16.50 Presentazione del libro “Non chiamateci barboni” a cura di Angelo Romeo

17.05 Catechesi di Don Luigi Maria Epicoco

17.35 Elena Martelli - esibizione di musica cristiana

18.00 Proiezione del film “Buongiorno buona gente”

Ringraziamenti

Durante la diretta verranno letti alcuni passi delle Fonti Francescane

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Chiesa di Rieti e grazie al contributo della Fondazione Varrone.

Sostieni il festival: Con Francesco nella Valle - ODV: IBAN IT73 Z083 2714 6000 0000 0004 803

Link diretti allo streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCq6oe5x7R7ivr7W2fh2z1JQ

https://www.facebook.com/confrancesco20

http://www.radiogiovaniarcobaleno.it/

© RIPRODUZIONE RISERVATA