Riprendono gli appuntamenti del Festival della comunicazione

RIETI - Riprendono mercoledì 25 maggio gli appuntamenti con il Festival della Comunicazione promosso dalla Diocesi di Rieti con i Paolini e le Paoline.

E proprio all’universo del grande gruppo editoriale è rivolta la giornata, articolata in due momenti, che si svolgeranno entrambi nella chiesa di San Giorgio a Rieti.

Il primo passaggio è in programma alle ore 18 con la presentazione del libro “La Chiesa come un fiume inquinato. Risalire alla sorgente”, di don Lorenzo Blasetti, edito da San Paolo. A introdurre alla riflessione del sacerdote reatino saranno la teologa Marinella Perroni e don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.

Nella stessa giornata, alle ore 20.30, l’attenzione si sposterà su uno dei prodotti più longevi della Famiglia Paolina: il settimanale di ispirazione cattolica «Famiglia Cristiana», fondato ad Alba nel 1931 dal beato Giacomo Alberione, convinto che la nuova frontiera dell’evangelizzazione fossero i mezzi di comunicazione.

Un’intuizione confermata dal successo della pubblicazione, che vede l’evento reatino inserito nelle iniziative per festeggiare i 90 anni di presenza nelle edicole e nelle case di milioni di italiani.

All’incontro sul tema “Notizie e non solo, al di là e al di fuori dei Palazzi. Il caso di Famiglia Cristiana” è prevista la presenza di Giovanni Grasso, Portavoce, Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Presidente della Repubblica, di Paolo Ruffini prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, di don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana e del vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili.

Modera la tavola rotonda Francesco Anfossi caporedattore di «Famiglia Cristiana».