Rieti alla Mostra del Cinema di Venezia grazie all’attore Simone Casanica

RIETI – Sicuramente è il sogno che tutti gli artisti hanno nel grande bagaglio di esperienza sul set: sfilare sulla passerella tra le più importanti nel mondo cinematografico. Un sogno, che diventa realtà con le chiamate dei fotografi all’arrivo e un bel sospiro prima di diventare grande ed essere battezzati dalla Mostra del Cinema che ha come cornice Venezia.

Per l’80esima Mostra internazionale del cinema, Rieti va in Laguna con il giovane Simone Casanica, la coronazione di un traguardo importante per il talento sabino, già protagonista in numerose serie televisivi come Don Matteo, Un professore e Che Dio ci aiuti. Una passione nata per sbaglio, come aveva già raccontato Casanica al Il Messaggero anni fa, poi le prime esperienza e dopo la maturità una passione che diventa lavoro. Parla difficilmente prima di un grande lavoro o una nuova esperienza. Simone, infatti, racconta i suoi successi ad una piccola cerchia di amici, mettendo sempre al primo posto la famiglia.

È difficile rimanere umili e al proprio posto, dopo esperienze che maturano nella giovane età. Ma nella semplicità del giovane reatino trova rifugio il talento basato sulla carriera cinematografica, che costantemente con rinunce e sacrifici corona con ottimi risultati.

Simone Casanica sarà a Venezia martedì 5 settembre all’Italian Pavilion – Hotel Excelsior dove nel corso del dibattito “Cinema e terzo settore” verranno proiettate in anteprima le immagini del corto “Bob and Weave”, nel quale l’attore reatino è protagonista.

Il corto “Bob and Weave” è scritto da Gianni Quinto e Adelmo Togliani, parla di un riscatto personale in una Roma contemporanea, dove lo sport si rivela un sano strumento per la lotta al bullismo e al cyberbullismo.

In una palestra di boxe della Capitale si intrecciano le vicende personali di giovani e adulti che con il bullismo hanno e hanno avuto a che fare, vuoi da vittime, vuoi da aguzzini. Ma il bullismo, da qualunque parte lo si guardi, se perpetrato miete solo vittime, ma se combattuto offre opportunità di crescita e inclusione.

Grande emozione per Simone Casanica, che ha iniziato il suo conto alla rovescia prima di raggiungere Venezia. «È la mia prima esperienza per un Festival così importante – queste le parole di Casanica – Non nascondo le emozioni, affronterò Venezia con le aspettative di un giovane attore che per la prima volta partecipa attivamente ad un evento così importante e cercherò di godermi ogni momento di questi giorni indimenticabili».

«Spero che sia il primo Festival di una grande serie. Per il corto “Bob and Weave” ringrazio il mio regista Adelmo Togliani per l’opportunità. E sono orgoglioso di aver lavorato al fianco di due artisti come Alessandro Benvenuti e Bianca Guaccero», spiega Simone Casanica.

Casanica non dimentica le sue origini reatine, che in qualche modo difende costantemente e dove torna spesso anche per staccare la spina da una vita romana sempre frenetica.

«Rieti mi ha insegnato a fare sempre meglio – continua l’attore – ti dà una spinta in più per farti valore e la voglia di rimboccarti le maniche e perseguire i tuoi sogni».