Festival Castello dei Destini Inventati, in scena Ex Voto - Faust

Martedì 3 Agosto 2021, 15:59

RIETI - Entra nel vivo il Festival Castello dei Destini Inventati che quest'anno avrà come riferimento la carta dei Tarocchi La Papessa. Dal 5 all'8 agosto a Posticciola il teatro Rigodon, alle 22.00, porterà in scena Ex Voto - Faust.

Ex voto è stata una ricerca sul campo che ha visto coinvolta la popolazione locale in una serie di attività e di azioni sociali confluite in un lavoro che unisce la memoria del luogo e quella del Faust, dramma in versi di Johann Wolfgang von Goethe.



Al centro la caratteristica e conosciutissima figura del Dottor Faust dedita alla studio dei sogni e della magia che percorre la tradizione letteraria europea. Il poema racconta il patto tra il dottor Faust e il Demone Mefistofele che insieme compiranno un viaggio alla scoperta dell'umanità, i sogni, la bellezza, la bruttezza, la forza della natura che si esprime nel mondo.



Il teatro Rigodon propone, attraverso un'azione scenica del tutto originale, una rilettura ironica e grottesca dell'opera, con il sogno che si mescola alla realtà e la realtà alla finzione scenica.



Lo spazio di rappresentazione sarà quello dei lavatoi di Posticciola, trasformati per l'occasione in un suggestivo spazio teatrale. In scena Ugo Carlini, Anna Mingarelli, Greta Antoniozzi, Desirèe Proietti Lupi, per la regia di Alessandro Cavoli, le musiche del Gruppo MC&FDM, Mattia Caroli, Valerio Brucchietti, Lorenzo di Toro. Il Castello dei Destini Inventati proseguirà nel mese di agosto culminando, dal 2 al 5 settembre, nella seconda edizione del Festival di Teatro Politico.



Le rappresentazioni saranno gratuite, attenendosi alle normative anti Covid in vigore e si potrà accedere solo con la prenotazione che potrà essere effettuata al numero 3803821238