RIETI – Le Parrocchie Cattedrale e Santa Lucia di Rieti, in collaborazione con la Pia Unione Maria SS.ma Addolorata, organizzano fino al 15 settembre i festeggiamenti in onore di Maria SS.ma Addolorata. Già da domenica 8 settembre la statua della Vergine è stata esposta nella chiesa di San Nicola, ma le iniziative religiose cominciano oggi e aumenteranno da venerdì a domenica grazie agli eventi gastronomici, ludici e musicali previsti in Piazza Bachelet e nel centro storico cittadino.Dalla giornata odierna a venerdì 13, a partire dalle 10, si comincia con un triduo di celebrazioni che verranno presiedute a San Nicola da Don Marco Tarquini. Sempre nello stesso luogo, alle 17:30 di venerdì, si terranno la recita del Santo Rosario e una Santa Messa per i defunti. In seguito, alle 21:30, in piazza Bachelet, si balla sulle note dell’Orchestra "Luca Sebastiani". Durante la serata, saranno attivi stand gastronomici con pizza, arrosticini, salsicce, patatine fritte e bevande provenienti dalla pizzeria “Il Viale”.Sabato 14, alle 17:30, a San Nicola, sono in programma la recita del Santo Rosario e la celebrazione di una Messa per gli iscritti alla Pia Unione Maria SS.ma Addolorata. Alle 19, davanti alla Cattedrale di Santa Maria, spazio all’intrattenimento per bambini con “Bertoldoshow”, l’esibizione del clown magico con giochi, magie e bolle di sapone. Alle 21:30, in piazza Bachelet, arriva l’Orchestra "Tonino e Lorenzo Serva". Anche in quest’occasione non mancheranno gli stand gastronomici.Domenica 15 settembre, giornata dedicata alla festa della Madonna Addolorata, le celebrazioni a San Nicola si terranno alle 8 e alle 10. Alle 11:30, invece, la Messa si svolgerà in Cattedrale e sarà accompagnata dalle voci della corale “Chiesa di Rieti” diretta dal Maestro Massimo Di Vecchio. Nel corso della mattinata, persone in costume distribuiranno la tradizionale cioccolata in Piazza Bachelet e davanti alla stessa Cattedrale. Giunti al pomeriggio, alle 16:30, la banda di Marcetelli farà tappa in città, mentre, alle 18:30, San Nicola ospiterà un nuovo Santo Rosario.Alle 19 si darà il via alla tanto attesa Processione Solenne, nella quale l’immagine della Madonna sarà accompagnata lungo la città dalle Confraternite presenti. Presenzierà il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili. Il corteo partirà da San Nicola e attraverserà le seguenti zone: Via della Verdura, Largo Fiordeponti, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, Largo Santa Barbara, Via dei Gerani, Largo Bonfante, Via delle Molina, Via San Pietro Martire, Via del Vicinato, Via della Fontanella, Via Falcone, Via Borsellino, Via degli Elci, Via dei Salici, Via delle Rose, Via delle Magnolie, Viale Verani, Piazza Bachelet. Arrivata in quest’ultimo luogo, la processione rientrerà a San Nicola.La conclusione della manifestazione arriverà alle 21:30 in piazza Bachelet, dove andrà in scena la commedia in dialetto reatino “Ma chi te se ‘ncolla?” diretta da Alessio Angelucci. Come di consueto, la pizzeria “Il Viale” continuerà ad essere presente con le sue diverse proposte gastronomiche.