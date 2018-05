di Christian Diociaiuti

RIETI - Per una stagione col botto non si poteva che chiudere con i fuochi d'artificio. Per un'annata di fuoco culminata con la promozione in Serie C, non si poteva che omaggiare la squadra con una fiaccolata sul fiume, con le candele a scrivere "Rieti Serie C". Si sono chiuse con le celebrazioni sul fiume le manifestazioni per brindare al successo del Rieti nella stagione 2017/2018 in Serie D e per la promozione in terza serie. Dopo il corteo in centro e la presentazione a Piazza Cavour, tutti sulle sponde del Velino per godersi lo spettacolo in acqua. Tantissimi i reatini che hanno risposto alla chiamata del club e della squadra per un abbraccio corale nel cuore della città. Prima a bordo di un battello è stata portata in trionfo la coppa, da alcuni giocatori (su tutti capitan Tirello) dal mister e dal presidente. Poi i sub di Moby's Sub Apnea Blu Rieti, hanno emozionato i reatini nuotando nel Velino con le fiaccole accese. Poco prima già qualcun altro aveva regalato un gelido fuori programma ai presenti, tuffandosi in acqua. Si è trattato del giocatore del Rieti Tiziano Tiraferri che per ben due volte si è regalato un bagno nel Velino, insieme a un tifoso. A chiudere, una lunga batteria di fuochi d'artificio e la musica dei Pigeon House. Termina così una lunga domenica tutta amarantoceleste, iniziata con la partita dello Scopigno finita 2 a 2 tra Rieti e Lupa Roma e proseguita in centro per celebrare uno storico traguardo come quello raggiunto dai ragazzi di patron Riccardo Curci.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA