RIETI - «Torneremo verso le 23,30, al più tardi a mezzanotte». Dal pullman del Rieti, Di Santo conferma che la squadra è già in viaggio e che stasera farà in tempo a ricevere l'abbraccio dei tifosi, anche la decina presente a Bisceglie, proprio a ridosso dello scioglimento delle campane che annuncerà la Pasqua di resurrezione.



Resurrezione che oggi fa il paio con il destino del Rieti che centra la salvezza con due turni d'anticipo scatenando i tifosi già festanti per le vie del centro. "Ci siamo e ci restiamo" scrivono sui social e si dicono tra loro. "Grazie Capuano" dice qualcun altro, mentre il refrain che va per la maggiore è: "Curci presidente a vita".



La festa-salvezza è iniziata, durerà per tutta la settimana e domenica prossima allo Scopigno contro il Monopoli ad un anno esatto dalla promozione in C sarà ancora baldoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA