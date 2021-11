Festa di San Martino: ritorna ad Amatrice la classica manifestazione autunnale

RIETI – Il 14 novembre ritorna ad Amatrice, dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia, la Festa di San Martino organizzata dal Cai Amatrice e dalla Confraternita di San Martino. La famosa festa è ormai una classica manifestazione tra quelle che il Cai Amatrice mette in calendario ogni anno e alla quale partecipano persone e soci Cai provenienti dalle tante frazioni, dai comuni limitrofi ma anche da Roma tutti insieme a festeggiare mangiando prodotti locali e bevendo un buon bicchiere di vino, ancora distanziati ma uniti dall’amore per questo luogo dall’alto valore simbolico per chi ama la montagna e per gli abitanti di Amatrice. Come ogni anno è stata organizzata l’escursione che da Amatrice, dalla Casa della Montagna, porta alla chiesa rupestre.

Un’escursione facile che si snoderà fra boschi, corsi d’acqua e antichi sentieri protetti da muretti a secco per poi giungere alla Chiesa di San Martino purtroppo gravemente danneggiata dal sisma. Quest’anno saranno presenti le sezioni del gruppo Cai Ri.Am.A.Le. ovvero le sezioni di Rieti, Amatrice, Antrodoco, Leonessa in segno di amicizia tra le quattro sezioni. Ad allietare la festa ci penserà la Corale L’Aquila, ormai da tempo amica della sezione di Amatrice, la quale eseguirà canti liturgici per accompagnare la messa officiata da Mons. Luigi Aquilini e quelli della tradizione popolare montanara. Saranno presenti anche i giovani “Lupi della Laga” il gruppo di Alpinismo Giovanile della sezione Cai amatriciana.

Appuntamento,quindi, domenica 14 novembre a San Martino per camminare, pregare, mangiare e brindare, anche se ancora fisicamente distanziati, alla nostra meravigliosa montagna.

Per ogni informazione si può consultare il sito internet www.caiamatrice.it oppure consultare la pagina Facebook Cai sezione di Amatrice.