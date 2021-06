Festa della Musica 2021, mille note in città per festeggiare l’arrivo dell’estate

RIETI - Nata in Francia nel 1982 per iniziativa del Ministro della Cultura Francese, la Festa Europea della musica è l’evento che ogni 21 giugno celebra l’arrivo dell’estate in molte città in Europa e nel mondo, regalando centinaia di concerti completamente gratuiti, di ogni genere musicale.

Anche a Rieti, dopo questo periodo di pandemia, arriva la Festa della musica, con un ricco calendario di appuntamenti, coinvolgendo musicisti di diversa estrazione uniti dalla comune passione nei confronti della musica. I luoghi dove si ascolterà la musica quest’anno saranno la Chiesa di San Rufo e Via Garibaldi 276/278 nei pressi del Teatro F. Vespasiano.

Si inizierà lunedì 21 giugno con il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Voce), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte) alle ore 21 presso la Chiesa di San Rufo; mercoledì 23 giugno alle ore 21 in Via Garibaldi 276/278 sarà la volta del Duo di Voci Mirko e Natasha Di Lorenzo, mentre venerdì 25 giugno alle 21.30 nella stessa location si esibirà il gruppo musicale Oprachina. La Chiesa di San Rufo tornerà protagonista lunedì 28 giugno alle ore 21 con il concerto dell’Associazione Sabina Elettroacustica e si concluderà la manifestazione mercoledì 30 giugno alle ore 21 in Via Garibaldi 276/278 con The Caddy Band.

Un ricco programma musicale con performance per tutti i gusti, dalla musica classica per arrivare alla musica jazz, pop, elettronica e contemporanea, sempre nel rispetto della normativa Anti-Covid 19. Per info, contatti e prenotazioni 3393977563.