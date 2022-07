Festa al Guidobaldi per Mattia Furlani, premiato per il doppio oro europeo: «Ai Mondiali U20 per fare alto e lungo»

RIETI - Dopo la gara di Dentato il Guidobaldi ha tributato la giusta ovazione a Mattia Furlani, arrivato al campo con al collo le due medaglie d'oro conquistate nel salto in alto e nel salto in lungo nei giorni scorsi agli Europei under 18 a Gerusalemme. Furlani ha salutato il pubblico ed ha annunciato: «Andrò ai mondiali under 20 di Cali dove farò ancora entrambe le gare».