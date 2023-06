Fine settimana pieno di eventi per la festa europea della musica

RIETI - Un fine settimana ricco di concerti per la Festa Europea della Musica a Rieti organizzata dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale Musikologiamo, Misericordia e Frates Gruppo Donatori di Sangue di Rieti, partnership RadioMondo e Rietinvetrina. La rassegna, nata in Francia nel 1982, vuole salutare l’arrivo ufficiale dell’estate e si celebra ogni anno regalando centinaia di concerti di ogni genere, completamente gratuiti. Le giornate interessate in questo fine settimana saranno giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24, quest’anno nella Piazza e nella Chiesa di San Rufo.

Giovedì ad esibirsi ci sarà l’Art Jazz Big Band insieme alla partecipazione del giovane flautista Brando Nadir. Venerdì nella splendida cornice della Chiesa di San Rufo ci saranno di nuovo giovani flautisti in bella evidenza, che si cimenteranno in un concerto dedicato al flauto traverso con musiche varie dalla musica barocca, classica sino ad arrivare a un repertorio più moderno. I ragazzi coinvolti saranno Cecilia Paniconi, Giosuè Di Lorenzo, Manuela Di Rocco, Maria Rosati, Stefano Gregori, Giacomo Poscente, Giulia Manzara, Giulia Guillaume, Flaminia Maria Lallo, Brando Nadir Esposito Acciarini Porazzini, Elena Giovannelli e Giovanni Forlani.

A coordinare la serata ci sarà il Prof. Sandro Sacco docente di flauto traverso dell’I. C. Minervini-Sisti accompagnato dal M° Paolo Paniconi al pianoforte. Nella stessa serata in piazza San Rufo alle 22.30 ci sarà il concerto con i Beer Fighters, mentre sabato 24 doppio appuntamento alle 19.00 con Mirko Di Lorenzo e alle 21.30 concerto con Giò Vescovi The Blues Man.