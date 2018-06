RIETI - Si è svolto giovedì 21 giugno alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Rufo a Rieti, in occasione della Festa Europea della Musica, il concerto di Musica barocca con Sandro Sacco al Flauto traversiere e Ornella Bucchignani al Clavicembalo. Molto apprezzato il repertorio proposto dai musicisti, interamente realizzato con copie di strumenti dell’epoca, in un programma molto interessante che ha attraversato musiche di J. M. Hotteterre, F. Couperin, P. A. Locatelli, J. S. Bach. Da rilevare le interpretazioni al flauto traversiere eseguite da Sandro Sacco, che ha entusiasmato il pubblico, non da ma meno la cembalista Ornella Bucchignani che ha presentato e illustrato il programma del concerto. E’ stata eseguita anche l’opera Salve Regina del compositore reatino Antonio Rina (1708-1793), Accademico Filarmonico, in servizio come maestro di cappella nella Cattedrale di Rieti per più di cinquant’anni, trascritta da Angelo Fusacchia dall’originale per contralto e basso continuo. In conclusione, c’è poco da aggiungere se non evidenziare l’alto livello artistico del concerto grazie alle interpretazioni dei due musicisti ormai conosciutissimi e molto apprezzati non solo in ambito reatino, che insieme hanno incorniciato momenti di grande suggestione.

